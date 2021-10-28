Житель Марксовского района пытался изнасиловать знакомую и сел на пять лет

Фото: СУ СК по Саратовской области

Вынесен приговор жителю Марксовского района Саратовской области, который избил и попытался изнасиловать свою знакомую.

Инцидент произошел днем, 11 июля 2021 года в одном из сел. 48-летняя женщина вместе с двумя знакомыми отправились купаться на речку. По пути домой, она поняла, что забыла мобильный телефон в доме 51-летнего приятеля и решила зайти за ним. Забрав телефон, женщина собралась уходить, однако, хозяин дома стал приставать к ней. Женщина начала отбиваться, а злоумышленник избил ее. Кроме того, он угрожал сжечь ей волосы газовой горелкой и, приставляя к шее нож, угрожал убийством. Потерпевшей, несмотря на опасность, удалось выпрыгнуть в окно. Добежав до соседей, она попросила их вызвать полицию.

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Он получил пять лет колонии общего режима, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.

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