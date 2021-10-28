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Происшествия28 октября 2021 14:29

В Саратове мужчина упал со строительных лесов и разбился насмерть

Наталия Калинина
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Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

Сегодня, 28 октября, в Саратове погиб 40-летний мужчина, упавший со строительных лесов. СУ СК региона сообщает о начале доследственной проверки.

Инцидент произошел днем в Волжском районе. На улице Большая Затонская 40-летний горожанин занимался отделкой фасада трехэтажного дома, где проживал. Оступившись, он сорвался со строительных лесов и упал с высоты около 10 метров. Пострадавший разбил голову. Его родственник вызвал «скорую», однако медики могли только констатировать смерть мужчины.

Точную причину смерти пострадавшего теперь сообщат эксперты. Идет установление всех обстоятельств произошедшего.

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