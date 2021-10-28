В Саратове четыре троллейбуса встали из-за обрыва сети

Сегодня, 28 октября, в Саратове прекратили движение сразу четыре троллейбусных маршрута, об этом сообщается в группе «Трамваи и троллейбусы» ВКонтакте.

В 12:40 было прервано движение троллейбусов, следующих по маршрутам №4, 5, 5а, 109. Они прекратили движение у остановки «Музейная площадь».

Причиной сбоя стал обрыв контактной сети.

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