В Саратовской области дефицит бюджета в 2021 году не уменьшился и составил 13,5 миллиарда

Вчера, 27 октября, на заседании Саратовской областной Думы депутаты рассмотрели проект изменений в бюджет 2021 года, а также плановый бюджет на 2022-2023 годы. Документ представила и.о. министра финансов региона Ирина Бегинина.

По уточненным данным, доходы бюджета региона в 2021 году составили 129 млрд рублей, расходы – 142,5 млрд рублей. Дефицит бюджета остался в размере 13,5 миллионов. На 2022 год ожидаются доходы областного бюджета в объеме 79 млрд рублей. Из федерального бюджета поступят 11,8 млрд рублей безвозмездных дотаций.

Средства планируется направить на реконструкцию берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в Саратове, поддержку аграриев, безопасность на объектах жизнеобеспечения, развитие спорта, создание модельных районных библиотек, поддержку культуры, расселение аварийного жилья, сортировку отходов, развитие сельских территорий и местных авиаперевозок, а также помощь ветеранам Великой Отечественной войны и повышение оплаты труда чиновникам.

Работа над проектом бюджета будет продолжена в рамках согласительной комиссии в Саратовской областной Думе.

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