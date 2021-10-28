В Саратовской области еще 31 человек скончался от коронавируса

Сегодня, 28 октября, оперштаб опубликовал последние данные по смертности от коронавируса в Саратовской области.

За прошедшие стуки от новой коронавирусной инфекции скончался 31 житель региона: 18 женщин и 13 мужчин в возрасте от 46 до 88 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 3 767 человек.

Напомним, всего коронавирусом в Саратовской области заразились 99 741 человек, 510 из них узнали свой диагноз сегодня. Выздоровели с начала эпидемии 88 756 человек, за сутки — 389.

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