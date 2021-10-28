В двух районах Саратова отключили воду до полуночи

Сегодня, 28 октября, в двух районах Саратова отключили воду, о чем сообщает ООО «КВС».

В Волжском районе Саратова УК проводит работы по адресу: Исаева,2а. На время проведения работ прекращено холодное водоснабжение абонентов в квадрате улиц: Исаева - Скоморохова - 1-й пр.Исаева - Муленкова. Восстановить подачу ресурса обещают к полуночи.

Напомним, ранее мы писали об отключении в Заводском районе по адресу Васильковская,6.

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