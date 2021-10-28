В Энгельсе два человека пострадали в аварии

Вчера, 27 октября, в Энгельсе произошло ДТП, в котором женщина и 20-летний парень получили травмы.

Сообщение о ДТП поступило в 15:05. Около дома № 1/30 по проспекту Химиков у дома 43-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta врезался в ВАЗ-21102, за урлем которого сидел 20-летний парень.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля и его 52-летняя пассажирка с травмами госпитализированы в лечебное учреждение.

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