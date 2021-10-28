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Общество28 октября 2021 9:55

В Саратове отключена вода на двух улицах до полуночи

Наталия Калинина
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Сегодня, 28 октября, в Саратове была отключена вода на двух улицах, об этом сообщает ООО «КВС».

Авария произошла в Заводском районе по адресу Васильковская,6. На время ремонтных работ прекращено холодное водоснабжение абонентов улиц Васильковская; п.Шарковка.

Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к полуночи.

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