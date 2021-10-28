В Саратове отключена вода на двух улицах до полуночи

Сегодня, 28 октября, в Саратове была отключена вода на двух улицах, об этом сообщает ООО «КВС».
Авария произошла в Заводском районе по адресу Васильковская,6. На время ремонтных работ прекращено холодное водоснабжение абонентов улиц Васильковская; п.Шарковка.
Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к полуночи.
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