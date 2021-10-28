Четыре трамвайных маршрута встали в Саратове

Сегодня, 28 октября, в Саратове прекратилось движение четырех трамвайных маршрутов, об этом сообщает группа «Трамваи и троллейбусы Саратова» ВКонтакте.

В 10:25 было прервано движение трамваев по маршрутам №3, 9, 10, 11. Они встали на пересечении улиц Советской и Мирного переулка. Причиной сбоя стало ДТП.

Трамваи № 3 от 6-й Дачной ходят с увеличенным интервалом, от Мирного перейлка движения нет. Трамваи № 9 и 10 от 1-го Просяного проезда и Октябрьского поселка ходят только до Детского парка. Пассажирам рекомендуют пройти на посадку к остановке «Детский парк».

Вагоны 11-го маршрута ходят от 6-го квартала следуют только до улицы Осипова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.