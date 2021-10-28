В Саратове продают конфеты с червями

Конфеты испорчены

Вчера, 27 октября, жительница Заводского района Саратова пожаловалась на то, что в одном из сетевых магазинов продают конфеты с червями.

Как пишет пользователь Дарья Аксёнова в группе «Заводской Online Саратов» ВКонтакте, в магазине сети «Гроздь» ей попались конфеты с червями. Речь идет о конфетах «Ярче» с арахисовой начинкой.

В комментариях к записи жители города отметили, что не в первый раз сталкиваются с такой ситуацией.

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