Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 октября 2021 9:13

В Саратове продают конфеты с червями

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Конфеты испорчены

Конфеты испорчены

Вчера, 27 октября, жительница Заводского района Саратова пожаловалась на то, что в одном из сетевых магазинов продают конфеты с червями.

Как пишет пользователь Дарья Аксёнова в группе «Заводской Online Саратов» ВКонтакте, в магазине сети «Гроздь» ей попались конфеты с червями. Речь идет о конфетах «Ярче» с арахисовой начинкой.

В комментариях к записи жители города отметили, что не в первый раз сталкиваются с такой ситуацией.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.