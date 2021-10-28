В Саратовской области более 500 зараженных COVID-19 за сутки

Сегодня, 28 октября, в Саратовской области зарегистрировано еще 510 случаев коронавируса. Всего COVID-19 заразились 99 741 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 88 756 человек, за сутки — 389.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 18;

- 7-14 лет – 27;

- 15-19 лет – 26;

- 20-29 лет – 32;

- 30-39 лет – 79;

- 40-49 лет – 94;

- 50-59 лет – 85;

- старше 60 – 149.

С пневмонией поступили 180 человек, с признаками ОРВИ — 322, с бессимптомным течением прибавилось восемь пациентов.

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