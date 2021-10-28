В Саратове отремонтируют каждую пятую школу

В Саратове запланирован масштабный ремонт школ

Сегодня, 28 октября, Вячеслав Володин выступил с заявлением по масштабному ремонту образовательных учреждений Саратова. В телеграм-канале своих сторонников «Володин Саратов» он сообщил, что каждая пятая школа Саратова будет отремонтирована.

23 школы областного центра попадут в следующем году в различные программы: федеральные, областные, благотворительные.

Вячеслав Володин рассказал, что в области подготовлена комплексная программа по ремонту 100 школ, 100 детских садов и 50 домов культуры. Продлена также и программа по финансированию текущего содержания школ и садиков. Средства выделены, из расчета 2 тысяч рублей на ребенка.

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