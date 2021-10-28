Ночью в Саратове будет дождь

Сегодня, 28 октября, в Саратове облачно и пасмурно, а к вечеру будет дождь. Такой прогноз дают специалисты Приволжского УГМС.

В Саратове температура колеблется от +2 с утра до +6 ближе к вечеру. Небо затянуто густыми облаками. Ближе к ночи ожидаются дождь и туман. Дует юго-западный ветер, отдельные порывы которого достигают 8м/с.

В Саратовской области облачно с прояснениями. Во второй половине дня местами в Правобережье слабый дождь. Ветер дует юго-западный, его скорость составляет 6-11 м/с, отдельные порывы до 15 м/с. Температура колеблется от +6 до +11 градусов.

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