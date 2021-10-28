В массовом ДТП в Саратове пострадали пять человек

Фото с места аварии

Вчера, 27 октября, в Саратове произошло тройное ДТП, в котором различные травмы получили пять человек, об этом сообщает ГУ ГИБДД Саратовской области.

По предварительным данным, авария случилась в 19:15. По адресу улица академика Семёновна, 1 столкнулись три автомобиля: Renault, Subaru и грузовой Mercedes.

В результате аварии пострадали пять человек: 31-летний водитель Renault, он доставлен в ГКБ, водитель и два пассажира Subaru: 15 и 29-лет и еще один 29-летний мужчина.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.