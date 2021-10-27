Каждый пункт бюджета ТФОМС будет рассмотрен на специально созданной рабочей группе

Евгений Ковалев

На заседании парламента Саратовской области был рассмотрен проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Его представил директор региональной организации Сергей Заречнев.

- Бюджет ТФОМС на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов составит на 2022 год 34,27 млрд рублей, на 2023 – 36,15 млрд рублей, на 2024 – 38,29 млрд рублей. Основная часть расходов запланирована по статье «Здравоохранение», – сообщил Заречнев.

- Ситуация в здравоохранении остается напряженной в связи с пандемией. При поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина и федерального правительства саратовским властям удается оперативно решать многие вопросы. Здесь очень важно обеспечить грамотное взаимодействие между региональным министерством здравоохранения и территориальным фондом ОМС. В ближайший месяц рабочая группа комитета по соцполитике изучит каждый пункт бюджета ТФОМС на 2022 год. Затем законопроект направят на заключение в прокуратуру области, Счетную и Общественную палаты региона. Документ планируется вынести для принятия на следующее заседание регпарламента в ноябре текущего года, - прокомментировал депутат Евгений Ковалев (фракция «Единая Россия»).

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