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Экономика27 октября 2021 20:53

Каждый пункт бюджета ТФОМС будет рассмотрен на специально созданной рабочей группе

Об этом заявил депутат Евгений Ковалев
Наталия Калинина
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Евгений Ковалев

Евгений Ковалев

На заседании парламента Саратовской области был рассмотрен проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Его представил директор региональной организации Сергей Заречнев.

- Бюджет ТФОМС на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов составит на 2022 год 34,27 млрд рублей, на 2023 – 36,15 млрд рублей, на 2024 – 38,29 млрд рублей. Основная часть расходов запланирована по статье «Здравоохранение», – сообщил Заречнев.

- Ситуация в здравоохранении остается напряженной в связи с пандемией. При поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина и федерального правительства саратовским властям удается оперативно решать многие вопросы. Здесь очень важно обеспечить грамотное взаимодействие между региональным министерством здравоохранения и территориальным фондом ОМС. В ближайший месяц рабочая группа комитета по соцполитике изучит каждый пункт бюджета ТФОМС на 2022 год. Затем законопроект направят на заключение в прокуратуру области, Счетную и Общественную палаты региона. Документ планируется вынести для принятия на следующее заседание регпарламента в ноябре текущего года, - прокомментировал депутат Евгений Ковалев (фракция «Единая Россия»).

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