В Саратове сбили девятилетнего мальчика

Сегодня, 27 октября, в Кировском районе Саратова произошло ДТП, в результате к5отрого пострадал девятилетний мальчик.

По предварительным данным, авария произошла в 15:55 напротив дома № 10 по улице Лисина. Водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил девятилетнего мальчика.

Пострадавший был позже отпущен из лечебного учреждения, о чем сообщает ГУ ГИБДД Саратовской области.

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