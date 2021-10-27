Николай Панков почтил память летчика-героя Виктора Талалихина

Дом-музей Героя

27 октября, ровно 80 лет назад, в воздушном бою под Москвой погиб уроженец Саратовской области, Герой Советского Союза, Виктор Талалихин. Его память в своем телеграм-канале «Пара слов» почтил депутат Госдумы Николай Панков.

- Виктор Талалихин первый в истории совершил ночной таран вражеского бомбардировщика. В том бою он выжил и сбил ещё несколько самолетов противника позже. К сожалению, неравный бой 27 октября 1941 года в небе над Подольском стал последним для героя, - пишет парламентарий.

Виктор Талалихин захоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. На его родине в селе Тепловка Вольского района создан дом-музей и установлен новый памятник. Поддержку оказал Вячеслав Володин.

- Вольская земля богата героями. Судьба 106 Героев Советского Союза и 6 полных кавалеров ордена Славы связана с этим районом. Очень важно сохранить память об их подвигах для будущих поколений, - отметил Николай Панков.

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