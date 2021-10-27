На подъезде к аэропорту «Гагарин» в ДТП пострадал пенсионер на Оке

Пострадал пенсионер

Вчера, 26 октября, на подъезде к аэропорту «Гагарин» произошло ДТП, в котором пострадал мужчина, об этом сообщает ГУ ГИБДД Саратовской области.

В 14:00 на пятом километре автодороги «Северный подход к аэропорту «Гагарин» 77-летний водитель Оки врезался в автомобиль Toyota Land Cruser, за рулем которого находился 61-летний мужчина.

В результате ДТП пожилой водитель Оки с травмами госпитализирован в лечебное учреждение.

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