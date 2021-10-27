В Саратове ввели обязательную вакцинацию для работников аптек и вокзалов

В Саратовской области принято решение распространить обязательную вакцинацию на работников аптек и вокзалов, об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Теперь обязательной вакцинации от коронавируса подлежат работников аптек, аэропорта, вокзалов, сферы ЖКХ и энергетики. Соответствующий документ подписала врио главного государственного санитарного врача области Ирина Мясникова.

Напомним, в Саратовской области с 11 октября введена обязательная вакцинация от коронавируса для работников для медиков, соцработников, преподавателей, деятелей культуры, спорта, МФЦ, банков, работников транспорта, общепита и торговли, почты, гостиниц, парикмахерских, бассейнов, а также чиновников.

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