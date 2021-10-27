Лихач под Хвалынском слетел с дороги и попал в больницу

Авария под Хвалынском

Вчера, 26 октября, в Хвалынском районе Саратовской области произошло ДТП, в котором пострадал 40-летний мужчина.

Авария была зафиксирована в 22:15 в селе Ивановка. Около дома № 102 по улице Октябрьская 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 превысил скорость и не справился с управлением. Машина съехала в кювет.

В результате ДТП водитель с травмами был доставлен в лечебное учреждение.

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