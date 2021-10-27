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Происшествия27 октября 2021 15:18

В Советском районе 18-летний парень пострадал в перевернувшейся машине

Наталия Калинина
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Парень пострадал в перевернувшейся машине

Парень пострадал в перевернувшейся машине

Вчера, 26 октября, в Советском районе Саратовской области произошло ДТП, в котором пострадал 18-летний молодой человек, об этом сообщает ГУ ГИБДД региона.

Авария была зафиксирована в 1:50 на трассе «Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров-Гай». 20-летний водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением и слетел с дороги.

В результате ДТП пассажир иномарки, 18-летний молодой человек, с травмами был госпитализирован в лечебное учреждение.

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