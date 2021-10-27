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Происшествия27 октября 2021 14:31

В Красноармейском районе мужчина погиб в слетевшей с дороги машине

Наталия Калинина
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Водитель погиб в аварии

Водитель погиб в аварии

Вчера, 26 октября, в Красноармейском районе Саратовской области произошло ДТП со смертельным исходом.

В 23:58 на 371 километре автодороги «Сызрань-Волгоград» 40-летний водитель автомобиля Toyota Corola нарушил правила расположения транспортного средства, не справился с управлением и слетел в кювет, где машина перевернулась.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте, о чем сообщает ГУ ГИБДД Саратовской области.

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