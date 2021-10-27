В Саратове пропала 65-летняя седая пенсионерка

Фото: "Лиза Алерт" Саратов

Сегодня, 27 октября, волонтеры «Лиза Алерт» обратились к жителям Саратовской области с просьбой поучаствовать в поисках пропавшей пенсионерки.

Ушла из дома и не вернулась 65-летняя Татьяна Нефёдова (Степанова). Ее ищут со вчерашнего утра, 26 октября. Она ушла в неизвестном направлении. Рост пропавшей составляет 164 сантиметра, она худощавого телосложения, имеет седые волосы и серые глаза. В день исчезновения на ней были серая длинная куртка, синие штаны с узором в цветочек, а также серые туфли-мокасины.

Те, у кого есть информация о местонахождении пропавшей, могут обращаться по телефону 8 927 122 18 32, инфорг: Анна (Savanna111).

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