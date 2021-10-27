В Саратовской области стартовали нерабочие дни и школьные каникулы

Нерабочие дни объявлены по 7 ноября
Сегодня, 27 октября, в Саратовской области стартовали нерабочие дни, объявленные в связи с быстрым распространением новой коронавирусной инфекции. У школьников начались каникулы. Нерабочие дни и каникулы продлятся по 7 ноября включительно.
С 30 октября по 7 ноября нерабочие дни закреплены на федеральном уровне, соответствующий указ подписал Владимир Путин. Заработная плата в эти дни выплачивается в полном размере. Россиянам советуют оставаться дома, а также пройти вакцинацию.
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