В Саратовской области стартовали нерабочие дни и школьные каникулы

Нерабочие дни объявлены по 7 ноября

Сегодня, 27 октября, в Саратовской области стартовали нерабочие дни, объявленные в связи с быстрым распространением новой коронавирусной инфекции. У школьников начались каникулы. Нерабочие дни и каникулы продлятся по 7 ноября включительно.

С 30 октября по 7 ноября нерабочие дни закреплены на федеральном уровне, соответствующий указ подписал Владимир Путин. Заработная плата в эти дни выплачивается в полном размере. Россиянам советуют оставаться дома, а также пройти вакцинацию.

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