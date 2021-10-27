В Саратове начался подвоз воды для жителей трех микрорайонов и семи поселков

Сегодня, 28 октября, в Саратове проходит подвоз воды для жителей трех микрорайонов и семи поселков, где отключили подачу ресурса.
Подвоз воды проходит по следующему графику:
10.00 – 12.00 – ул. Заречная, 2д;
10.00 – 12.00 – ул. Брянская, 9;
12.00 – 14.00 – ул. Азина, 28а;
12.00 – 14.00 – ул. Ново-Крекингская, 18;
14.00 – 15.00 – ул. Тульская, 1;
14.00 – 15.00 – ул. Лесная, 1;
15.00 – 16.00 – ул. Парковая, 42;
15.00 – 16.00 – Санаторный пр., 7;
16.00 – 17.00 – ул. Азина, 26б.
Информация предоставлена ООО «КВС».
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