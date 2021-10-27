В Саратове начался подвоз воды для жителей трех микрорайонов и семи поселков

Сегодня, 28 октября, в Саратове проходит подвоз воды для жителей трех микрорайонов и семи поселков, где отключили подачу ресурса.

Подвоз воды проходит по следующему графику:

10.00 – 12.00 – ул. Заречная, 2д;

10.00 – 12.00 – ул. Брянская, 9;

12.00 – 14.00 – ул. Азина, 28а;

12.00 – 14.00 – ул. Ново-Крекингская, 18;

14.00 – 15.00 – ул. Тульская, 1;

14.00 – 15.00 – ул. Лесная, 1;

15.00 – 16.00 – ул. Парковая, 42;

15.00 – 16.00 – Санаторный пр., 7;

16.00 – 17.00 – ул. Азина, 26б.

Информация предоставлена ООО «КВС».

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