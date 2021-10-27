Экологическую грамотность саратовцев отметили на федеральном уровне

В Москве, 26 октября, прошел круглый стол Совета Федерации по вопросу обращения с отходами I и II классов. Мероприятие посетил заместитель полномочного представителя президента в ПФО Игорь Буренков, члены Общественной палаты, руководство Госкорпорации «Росатом» и другие.

Игорь Буренков сообщил, что в Поволжье уже действуют 8 из 9 федеральных проектов национального проекта «Экология». Обновляются объекты инфраструктуры ЖКХ в городах, мусоросортировочные комплексы и полигоны ТКО. Поставляется лесопожарная техника и многое другое.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в Поволжье отметил и важность просветительских проектов по экологии. Например, в Саратове проводится научно-общественный форум «Экологический форсайт», где студенты и молодые учёные во всей России решают вопросы экологии. Также в Саратове действуют «Менделеевские классы», где внедряются передовые образовательные экологические программы.

В рамках круглого стола было решено усилить контроль за жизненным циклом отходов. Эта проблема рассматривается в рамках федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» в составе национального проекта «Экология».

Напомним, с 1 марта 2022 года начнут действовать новые правила обращения с отходами I и II классов. В тестовом режиме к ФГИС ОПВК уже подключились предприятия из 74 субъектов РФ, в том числе и Саратовская область, о чем сообщает региональное министерство информации и печати по информации.

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