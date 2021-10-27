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Общество27 октября 2021 12:20

В Саратове три улицы остались без воды

Наталия Калинина
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Сегодня, 27 октября, в Ленинском районе Саратова проходит очередное отключение воды.

Авария произошла на городском водопроводе по адресу: Московское шоссе, 75. Прекращено водоснабжение абонентов улиц: Московское ш., 53-77, Пионерская, Камышовая.

Восстановить водоснабжение планируется к 18:00, о чем сообщает ООО «КВС».

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