В Саратове три улицы остались без воды

Сегодня, 27 октября, в Ленинском районе Саратова проходит очередное отключение воды.

Авария произошла на городском водопроводе по адресу: Московское шоссе, 75. Прекращено водоснабжение абонентов улиц: Московское ш., 53-77, Пионерская, Камышовая.

Восстановить водоснабжение планируется к 18:00, о чем сообщает ООО «КВС».

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