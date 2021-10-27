В Саратовской области еще 30 человек скончались от коронавируса

Сегодня, 27 октября, оперштаб опубликовал последние данные по смертности от коронавируса в Саратовской области.

За прошедшие сутки скончались 30 человек: 16 женщин и 14 мужчин в возрасте от 51 до 89 лет. Общее количество жертв инфекции в регионе достигло 2 736

Напомним, всего в Саратовской области, коронавирусом заразились 99 231 человек, 498 из них узнали свой диагноз сегодня. Выздоровели с начала эпидемии 88 367 человек, за сутки — 422.

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