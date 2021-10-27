Сегодня, 27 октября, в Ленинском районе Саратова на три дня перекрыли движение автотранспорта.

Проводятся срочные ремонтные работы на тепловых сетях в связи с ними закрыта дорога. Сегодня с 11:00 было прекращено движение транспорта по улице Алексеевская на пересечении с домами 17 Б, 17В по проспекту 50 лет Октября.

Завершить работы планируется до 30 октября. На месте ремонта выставлены предупреждающие знаки и ограждения, об этом сообщает Саратовский филиал «Т Плюс».

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