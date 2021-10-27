В программу Вячеслава Володина вошли 11 школ Саратова

Сегодня, 27 октября, Вячеслав Володин продолжил разговор о школах города Саратова. В телеграм-канале его сторонников рассказывается о программе из 11 учебных заведений Саратова.

- Мы обсудили строительство шести школ: в Иволгино и Ласточкино, будут строиться пристройки – это школа 84-ая и 5-ая, а также реставрация 2-ой школы и капитальный ремонт 18-ой школы. Рассмотрен был также вопрос выделения поддержки монтажному техникуму. Средства на его реконструкцию уже направлены в регион. Завершить работы необходимо на будущий год, - рассказал Володин.

В своем обращении спикер Госдумы также рассказал о планах создания школы на базе Авиационного техникума, ремонте в Физико-техническом лицее №1 и гимназии №3.

- Здание школы №3, лицей Пушкинский, нужно передать в муниципальную собственность, чтобы можно было проводить работы на объекте историко-культурного наследия местного значения. Таким образом, у нас сейчас в работе находится 11 школ города Саратова, - заявил Вячеслав Володин.

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