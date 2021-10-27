В Саратовской области зарегистрировано еще 498 случаев коронавируса

Сегодня, 27 октября, в Саратовской области зарегистрировано 498 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 заразились 99 231 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 88 367 человек, за сутки — 422.

В Саратове — 254 случая, в Энгельсском районе зарегистрировано 55 зараженных, в Балаковском — 35, в Балашовском прибавился 31 случай, в Вольском — 14, в Марксовском, Ртищевском есть по 12, в Базарно-Карбулакском, Ершовском подтвердили по 10 пациентов.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 26;

- 7-14 лет – 19;

- 15-19 лет – 26;

- 20-29 лет – 44;

- 30-39 лет – 82;

- 40-49 лет – 91;

- 50-59 лет – 77;

- старше 60 – 133.

С пневмонией поступили 210 человек, с признаками ОРВИ — 277, с бессимптомным течением — 11.

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