В Саратове мужчина насмерть сбил двух пешеходов

Смертельное ДТП

Вчера, 26 октября, в Заводском районе Саратова произошло ДТП, унесшее жизни двух человек, о чем сообщает ГУ ГИБДД региона.

Авария была зафиксирована примерно в 21:50 около дома № 6 на Чернышевского. Водитель автомобиля Volkswagen Polo сбил двух пешеходов. Мужчина и женщина, на вид 30-35 лет, переходили проезжую часть по пешеходному переходу.

Водитель попытался скрыться с места аварии, но был задержан. Им оказался 23-летний молодой человек. В результате ДТП пешеходы от полученных травм скончались на месте ДТП. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

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