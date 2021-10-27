На турбазе в Чардыме женщина до смерти избила 71-летнего сожителя

Убийство произошло на турбазе в Чардыме Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Воскресенском районе Саратовской области продолжается расследование уголовного дела о причинении тяжких травм 71-летнему мужчине, от которых тот скончался.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, обвинения в совершении преступления предъявлено 49-летней сожительнице погибшего.

Обвиняемая была арестована Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, 19 октября пара ехала на турбазу в Чардыме, возвращаясь из гостей. По пути сожители ссорились, и женщина, остановив машину на одной из соседних баз отдыха, принялась бить своего спутника по лицу и голове.

Мужчина упал, а сотрудники турбазы попытались успокоить женщину. Вскоре сожители уехали домой, но на следующий день пострадавшему стало плохо. Его госпитализировали с тупой травмой головы, но 21 октября он скончался.

Сожители поссорились по пути Фото: СУ СКР по Саратовской области

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