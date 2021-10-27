Тело мужчины пролежало в ванной в Советском районе около недели

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вчера, 26 октября, в ванной в квартире дома в районном поселке Степное Советского района обнаружили тело умершего хозяина квартиры.

Как сообщили "КП-Саратов" в Следственном комитете, в полицию обратились жильцы дома по улице Октябрьская, обеспокоившись длительным отсутствием своего 41-летнего соседа.

Сотрудники полиции вскрыли дверь в квартиру и обнаружили хозяина в помещении ванной на полу без признаков жизни.

Следователем Марксовского межрайонного следственного отдела проведен осмотр места происшествия и тела мужчины. По предварительным данным, он умер около недели назад. Назначено судебно-медицинское исследование чтобы установить причину его смерти.

Напомним, СКР уже ведет проверку по похожему случаю - 23 октября тело 83-летнего пенсионера нашли в ванной в квартире дома по улице Гусельская в Саратове.

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