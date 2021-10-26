В Красноармейском районе горит здание почты

Сегодня, 26 октября, в Красноармейском районе Саратовской области произошел пожар в здании почты, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Возгорание произошло на станции Карамыш, на улице Почтовая. Сообщение на пульт дежурного поступило в 14:52. Загорелось здание местной почты. Началось тление потолочного перекрытия, площадь очага уточняется.

Здание кирпичное, отдельно стоящее, размером 5*11, на кровле шифер. Людей в здании в момент пожара не было. В 15:45 пожар был локализован.

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