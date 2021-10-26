В Саратовской области введена самоизоляция непривитых пожилых людей

Сегодня, 26 октября, на заседании координационного совета было объявлено о введении в Саратовской области самоизоляции для граждан старше 60 лет. Соответствующий приказ подписал Владимир Путин, он вступит в силу с 1 ноября.

Исключения составляют обращение за медицинской помощью, поход на работу, посещение ближайшего магазина, выгул домашних животных, вынос мусора, прогулки и занятия спортом. Ограничения не распространяются на пожилых людей, прошедших вакцинацию или переболевших коронавирусом за последние полгода.

Граждан старше 60 лет также предписано в течение 4 недель перевести на дистанционный режим работы для вакцинации от COVID-19.

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