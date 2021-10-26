В Саратове запретили вход в кафе и рестораны без QR-кода

Сегодня, 26 октября, Роман Бусаргин опубликовал в своем телеграм-канале постановление о новых ограничениях по коронавирусу, введенные в Саратовской области.

Режим работы рынков и заведений общепита с 27 октября по 7 ноября остается без изменений. С 18 октября по 31 октября работа кафе и ресторанов разрешена с 6:00 до 23:00. Запрещено проведение развлекательных мероприятий в ночных клубах и барах, а также других заведения общепита.

С 29 октября 2021 года по 11 ноября попасть в кафе или ресторан можно будет только при наличии QR-кода. То же самое касается кальянных.

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