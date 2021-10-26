В Саратове отключат воду в трех микрорайонах и семи поселках

В четверг, 28 октября, на время ввода в эксплуатацию нового водопровода по улице Химическая с 5:00 до полуночи будет остановлена водопроводная насосная станция «Нитрон».
Прекращено водоснабжение в поселках:
Калашниково;
Князевка;
Комсомольский;
Крекинг;
ОПХ Саратовское;
Тепличный;
Без воды останутся также микрорайоны «16-й квартал», «20-й квартал», «25-й квартал», а также предприятия и учреждения на ул. Азина: от ул. Заречная до пл. Советско-Чехословацкой дружбы; ул. Механизаторов.
Подвоз воды организуется по заявкам районной администрации, о чем сообщает ООО «КВС».
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