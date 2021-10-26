В Саратове отключат воду в трех микрорайонах и семи поселках

В четверг, 28 октября, на время ввода в эксплуатацию нового водопровода по улице Химическая с 5:00 до полуночи будет остановлена водопроводная насосная станция «Нитрон».

Прекращено водоснабжение в поселках:

Калашниково;

Князевка;

Комсомольский;

Крекинг;

ОПХ Саратовское;

Тепличный;

Без воды останутся также микрорайоны «16-й квартал», «20-й квартал», «25-й квартал», а также предприятия и учреждения на ул. Азина: от ул. Заречная до пл. Советско-Чехословацкой дружбы; ул. Механизаторов.

Подвоз воды организуется по заявкам районной администрации, о чем сообщает ООО «КВС».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.