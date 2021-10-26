Избран глава Романовского района

Алексей Щербаков

Сегодня, 26 октября, Алексей Щербаков был единогласно избран главой Романовского района Саратовской области.

На должность главы Романовского района единогласно избран Алексей Щербаков. В состав конкурсной комиссии вошли Сергей Зюзин, первый заместитель регионального министра молодежной политики и спорта области Андрей Абрашин, депутат облдумы Сергей Гладков, депутаты Собрания и Совета Романовского района.

Министр по делам территориальных образований Саратовской области Сергей Зюзин поздравил Алексея Щербакова со вступлением в должность.

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