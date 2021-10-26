В Саратовской области восемь школ закрыты из-за коронавируса и ОРВИ

На сегодня, 26 октября, в Саратовской области восемь школ закрыты из-за угрозы распространения коронавируса и ОРВИ.

Из-за коронавируса на карантин отправлены три школы, а также 71 класс в 48 школа, 15 групп в 14 детских садах и пять групп в трех профорганизациях.

Из-за угрозы ОРВИ и гриппа на дистанционку отправлены пять школ, детский сад № 2 в Калининске, 29 классов в 15 школах, а также две группы детского сада № 17 в селе Привольное, Ровенского района.

В восьми ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 329 групп.

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