Назначен новый глава Аткарского района

Виктор Елин

Сегодня, 26 октября, Виктор Елин был единогласно избран главой Аткарского района Саратовской области.

На заседании районного Собрания присутствовали региональный министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин, председатель областного комитета по обеспечению деятельности мировых судей Александр Васильев, депутат облдумы Анатолий Ципящук.

Виктор Елин принял присягу и приступил к исполнению обязанностей, с чем его поздравил Сергей Зюзин. Об этом информирует министерство по делам территориальных образований Саратовской области.

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