Еще в двух районах Саратова отключили воду

Сегодня, 26 октября, на время проведения работ на водопроводной насосной станции прекращено холодное водоснабжение абонентов в границах улиц: Клочкова - 2-я Поперечная - 5-й Саратовский проезд - 1-й Уральский проезд в Октябрьском районе. Восстановить подачу воды планируется к 18:00.

Кроме того, в Волжском районе для работ УК «Фри Дом» на собственных коммуникациях по адресу улица Некрасова, 33/35, была прекращена подача холодной воды для абонентов, расположенных в границах улиц: Некрасова - Соборная - Григорьева - Первомайская. Сроки окончания ремонта пока не назначены.

Для сброса воды из водовода открыт пожарный гидрант по адресу Некрасова, 33/35. Коммунальщики предупреждают, что течь из колодца по данному адресу не является аварийной ситуацией.

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