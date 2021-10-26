Автобус Саратов-Энгельс столкнулся с иномаркой

Автобус попал в аварию

Вчера, 25 октября, в Волжском районе Саратова произошла авария с участием иномарки и автобуса. Пострадала девушка.

Сообщение о ДТП поступило в 19:00. Напротив дома № 59 по улице Московская 36-летний

водитель автобуса Mercedes-Benz врезался в автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находился 22-летний парень. Общественный транспорт следовал по маршруту № 284Б.

В результате ДТП, пострадала 19-летняя пассажирка автобуса. Она доставлена в медицинское учреждение, о чем сообщает ГУ ГИБДД по Саратовской области.

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