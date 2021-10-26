В Саратове три человека попали в аварию на «четырнадцатой» и получили травмы

Авария в Кировском районе

Вчера, в Кировском районе Саратова произошла авария, в которой пострадали три человека, об этом сообщает ГУ ГИБДД по региону.

Сообщение об аварии было зафиксировано в 20:50. Напротив дома № 4 по улице 1-й проезд Танкистов 36-летний мужчина на автомобиле Chevrolet врезался в ВАЗ-2114, за рулем которого находился 24-летний парень.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель отечественного автомобиля, его 23-летняя пассажирка и 25-летний пассажир. С травмами они доставлены в медицинское учреждение.

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