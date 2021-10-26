В Пугачеве загорелись сарай и гараж

Сегодня утром, 26 октября, в Пугачеве произошел пожар, из-за которого пострадала территория частного дома, об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание было замечено в 6:10. На пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в поселке Нефтянников. Горел сарай и вещи в гараже, площадь пожара составила 7 квадратных метров. О пострадавших не сообщается. Причина пожара устанавливается.

На тушение выезжали два пожарных расчета.

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