В Саратове уволен глава управления по культуре

Сегодня, 26 октября, стало известно, что Максим Макуров ушел с поста начальника регионального управления по культуре Завтра у него последний рабочий день.

Глава ведомства оставил должность по собственному желанию.

Исполнять обязанности руководителя структурного подразделения будет Ирина Бойко. Сейчас она является заместителем начальника управления по культуре.

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