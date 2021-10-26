В Саратове уволен глава управления по культуре

Сегодня, 26 октября, стало известно, что Максим Макуров ушел с поста начальника регионального управления по культуре Завтра у него последний рабочий день.
Глава ведомства оставил должность по собственному желанию.
Исполнять обязанности руководителя структурного подразделения будет Ирина Бойко. Сейчас она является заместителем начальника управления по культуре.
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