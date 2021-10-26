Главой Советского района стал Сергей Пименов

Сергей Пименов

Сегодня, 26 октября, муниципальное Собрание избрало на должность главы Советского района Саратовской области Сергея Пименова.

В состав конкурсной комиссии вошли региональный министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин, председатель областного комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Игорь Потапов, депутаты облдумы Леонид Чернощеков и Сергей Харьков, депутаты районного Собрания и Совета Степновского района.

Сергей Пименов приступил к исполнению обязанностей после принятия присяги.

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