Главой Советского района стал Сергей Пименов

Сергей Пименов
Сегодня, 26 октября, муниципальное Собрание избрало на должность главы Советского района Саратовской области Сергея Пименова.
В состав конкурсной комиссии вошли региональный министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин, председатель областного комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Игорь Потапов, депутаты облдумы Леонид Чернощеков и Сергей Харьков, депутаты районного Собрания и Совета Степновского района.
Сергей Пименов приступил к исполнению обязанностей после принятия присяги.
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