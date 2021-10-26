Три жителя Саратова пострадали в аварии на Ново-Астраханском шоссе

Авария в Заводском районе

Вчера, 25 октября, в Заводском районе Саратова произошла авария, в которой пострадали три человека, об этом сообщает ГУ ГИБДД.

Авария была зафиксирована в 3:20 напротив дома № 39 по улице Ново-астраханское шоссе. 36-летний водитель автомобиля Hyundai Getz врезался в автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился 23-летний парень.

В результате аварии пострадали три человека: водители обеих машин и 17-летний пассажир «Лады». Они госпитализированы в медицинское учреждение.

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