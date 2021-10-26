В Энгельсе дважды за день загорелась квартира

Балкон объят огнем

Вчера, 25 октября, в Энгельсе произоше6л двойной пожар в многоэтажном доме, об этом сообщает ГУ МЧС Саратовской области.

Первое сообщение о пожаре поступило в 12:12. Горела квартира в пятиэтажке на улице Полтавской. Очевидцы заняли объятый огнем балкон на пятом этаже. Площадь пожара составила семь квадратных метров. Горели вещи на двух смежных балконах и вещи в комнате. На тушение выезжали три пожарных расчета.

Вечером, в 20:54 в этой квартире произошел повторный пожар. На площади 10 квадратных метров горели вещи в комнате. На тушение снова выезжали три пожарных расчета. ПО предварительным данным, причиной повторного возгорания стала неисправность электропроводки.

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