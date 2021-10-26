В Саратовской области еще 31 человек скончался от коронавируса

Сегодня, 26 октября, оперштаб опубликовал последние данные по смертности от коронавируса в Саратовской области.

За прошедшие сутки скончался 31 человек: 17 женщин и 14 мужчин в возрасте от 41 до 96 лет, общее количество жертв инфекции достигло 3 706 жителей региона.

Напомним, всего в Саратовской области коронавирусом заразились 98 733 человека, 483 из них узнали свой диагноз сегодня. Выздоровели с начала эпидемии 87 945 человек, за сутки — 271.

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